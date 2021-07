Calciomercato, per Olivera richieste troppo alte. Il Napoli gli preferisce Emerson Palmieri

Calciomercato, Emerson Palmieri in cima alla lista del Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, che ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla questione terzino sinistro. Ecco quanto dichiarato:

“Escludo l’acquisto di Olivera, perché il Napoli continua a ritenere eccessive la valutazione del Getafe per il terzino, ad oggi Emerson Palmieri costa 5 milioni in più ma è un campione d’Europa. Emerson resta il preferito per il rapporto con Spalletti col quale ha avuto un colloquio, l’esterno vorrebbe venire al Napoli. Ha il 35% di possibilità di vestire l’azzurro. C’è in questo momento uno stallo con il Chelsea perché il Napoli non ha liquidità. Il club di De Laurentiis non è nelle condizioni di fare offerte ufficiali, ma può chiedere solo prestiti. Bisogna avere pazienza e aspettare dopo il Ferragosto, sperando che nessun club punti sul terzino della Nazionale.”

