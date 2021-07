Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.898 nuovi positivi e 11 decessi

Coronavirus il bollettino nazionale

In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 2.898, mentre ci sono stati 11 decessi. Ecco l’elenco completo dei dati odierni:

Attualmente positivi: 42.714 (+1.814)

Deceduti: 127.851 (+11)

Dimessi/Guariti: 4.110.649 (+1.070)

Ricoverati: 1.249 (+7) di cui in Terapia Intensiva: 161 (+8)

Tamponi: 74.382.497 (+205.602)

Totale casi: 4.281.214 (+2.898, +0,07%)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, per Olivera richieste troppo alte. Il Napoli gli preferisce Emerson Palmieri

Napoli, De Laurentiis annuncia: “Ad agosto il nuovo materiale a firma EA7”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diana Del Bufalo: “Mi piace il catcalling”, l’indignazione dei fan sui social