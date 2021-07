La critica di Bargiggia al Napoli: “Brutta immagine, il modo sbagliato per la nuova stagione”

La critica di Bargiggia al Napoli

Paolo Bargiggia critica il Napoli sul suo sito ufficiale. Il tono del giornalista è fortemente critico nei confronti della società partenopea, attaccata per il ritardo sulla produzione delle nuove divise.

Al ritiro di Dimaro, il Napoli si è presentato con le divise della scorsa stagione, coprendo il marchio della ‘Kimbo’ (sponsor che non ha rinnovato) con la scritta ‘SSC Napoli’. Secondo Bargiggia è stata una vera e propria caduta di stile per la società partenopea, il modo sbagliato per iniziare la nuova stagione.

“Bene ma non benissimo, anzi, piuttosto complicato e pasticciato dal punto di vista mediatico e dell’immagine il via della nuova stagione del Napoli. Appena salito in ritiro a Dimaro si è trovato ad imbarcare un po’ troppa acqua dal punto di vista dell’efficienza organizzativa e della puntualità nei progetti. Non si tratta di moduli e di tattica ma di maglie. Esattamente della maglie da riposo e da allenamento”.

Il ritardo era stato annunciato dal presidente De Laurentiis nella conferenza stampa post silenzio stampa, e deriverebbe dal ritardo nella produzione del materiale.

