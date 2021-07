Venerato: “Tutino Parma si può chiudere in una settimana. Stipendio superiore a quello del Napoli”

Tutino verso la cessione al Parma

Ultime notizie Napoli – Ciro Venerato esperto di calciomercato Rai Sport è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune notizie sul futuro di Tutino:

“Tutino? L’agente è rientrato stamattina dal Trentino, è stato a cena con i dirigenti del Parma per discutere del contratto del suo assistito: la cifra dello stipendio offerto è molto importante, di gran lunga superiore a quanto guadagna adesso al Napoli. Ora va trovato l’accordo tra i due club, e siamo vicini: il Napoli lo valuta 10 milioni, il Parma è a 5,5 milioni e mezzo. La formula è un acquisto definitivo, oppure un prestito con obbligo: il Napoli sarebbe disposto a scendere anche sui 6,5 milioni per cederlo, magari in una settimana si potrà chiudere. Il Napoli spera ci vada a 6,5 milioni di euro, più che a 5,5”

