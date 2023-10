VIDEO – Nuovo spot di Call of Duty, con Di Lorenzo protagonista

Nuovo spot di Call of Duty con Di Lorenzo protagonista

Nuovo spot di Call of Duty, con Giovanni Di Lorenzo protagonista. Il celebre videogame sta per uscire con la nuova versione di Modern Warfare III e di recente ha avviato una partnership con la SSC Napoli ed è per questo motivo che tra i protagonisti del nuovo spot di COD c’è anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Il claim del nuovo spot di COD MW3 è “Pacco da giù, o Pacco da su? Il pacco da su per Makarov è pronto. In attesa di Price, c’è un altro capitano pronto a intervenire per fermarlo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Aggiornamento importante da Castel Volturno in vista del Milan: il report

Sacchi: “Quel Napoli modello per l’Europa: non c’è, forse qualcuno si è rilassato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”