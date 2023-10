Mercato Napoli, tre nomi per sostituire Osimhen

Il giornalista Emanuele Cammaroto riporta che il Napoli starebbe pensando a tre nomi per sostituire Victor Osimhen.

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli alla fine della stagione, per questa ragione il club si sta già guardando intorno sul mercato. Attualmente, secondo quanto riportato dal giornalista Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine, sarebbero tre i nomi presi in considerazione. Inoltre la Società starebbe pensando ad un centrocampista, che dovrebbe essere l’unico nuovo ingresso nel club per quanto riguarda il mercato di gennaio.

Ecco quanto si legge in merito:

“Intanto il Napoli guarda anche avanti e programma il futuro. Lo scouting lavora per l’acquisto di un centrocampista e dovrebbe trattarsi dell’unica mossa per il mercato di gennaio. Per giugno invece si lavora al dopo Osimhen, con il nigeriano che va verso la Premier League e almeno tre nomi – che giocano tutti nei campionati europei – già nel mirino del Napoli, e li sveleremo nelle prossime settimane.”

