Brescianini vicino l’Atalanta, il Napoli cerca di inserirsi

L’Atalanta sarebbe vicino al centrocampista del Frosinone Marco Brescianini, il Napoli vorrebbe provare a portarlo in azzurro.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte avrebbe chiesto Marco Brescianini, che attualmente sarebbe vicino all’Atalanta. Nella giornata di ieri il club bergamasco avrebbe infatti avuto un colloquio positivo con il Frosinone.

Di seguito quanto riportato in merito da Tuttomercatoweb:

“Ieri c’è stato un incontro fra Atalanta e Frosinone per Marco Brescianini, centrocampista molto ambito da diverse società di Serie A. La valutazione fatta dai canarini è sempre la stessa, circa 12 milioni di euro, ma il trasferimento dall’Atalanta al Frosinone di Giorgio Cittadini in prestito – difensore che nella passata stagione ha militato tra Monza e Genoa, senza però trovare continuità anche a causa di problemi fisici – assomiglia molto a un indizio per quale può essere il futuro proprio di Brescianini, inseguito anche da Fiorentina e Lazio. Nelle ultime ore però c’è una novità. Antonio Conte ha chiesto ai suoi uomini di mercato di provare ad anticipare la concorrenza per portarlo al Napoli. Le cifre non sarebbero un problema, anche se l’Atalanta per ora rimane avanti. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità, anche perché gli stessi nerazzurri avevano intenzione di trovare un accordo abbastanza rapidamente e chiudere un’altra trattativa che darebbe un’ulteriore soluzione al tecnico Gian Piero Gasperini. Buonissima, peraltro, la stagione di Brescianini. Quaranta partite e quattro gol, al netto della retrocessione – forse inaspettata, considerata com’era la classifica a un certo punto della stagione – del Frosinone. Il Milan può vantare il 50% sul trasferimento. Resta da capire solamente verso quale destinazione.”

