Zerbin vorrebbe restare al Napoli, ma c’è l’interesse del Bologna

Fulvio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha rivelato che il giovane attaccante avrebbe suscitato l’interesse del Bologna.

L’attaccante del Napoli Alessio Zerbin piacerebbe molto al Bologna, in particolare a Giovanni Sartori. Tuttavia il giocatore sarebbe felice in caso dovesse continuare a vestire la maglia del club azzurro.

Il suo agente Fulvio Valcareggi è intervenuto sull’argomento ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Sono in ansia perché se dopo Castel di Sangro ci fosse l’ok di Conte per Zerbin mi si apre il cielo, sarei felicissimo se restasse a Napoli. Giocare a Napoli è tra le cose migliori che possano capitare ad un atleta. Non dico che Antonio Conte stravincerà, ma il podio sarà suo. Per me si tratta di uno dei più bravi allenatori al mondo, certo è caro, ma le cose belle costano. Zerbin? Vi dico solo che piace a Sartori.”

