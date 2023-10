Franck Anguissa: oggi provino decisivo in vista del big match contro il Milan

Franck Anguissa: oggi provino decisivo per essere disponibile per il big match contro il Milan

Franck-Zambo Anguissa tenta il recupero per il big match di domenica sera al Maradona contro il Milan.

Il centrocampista azzurro, è fermo dalla gara dell’8 ottobre contro la Fiorentina per una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, oggi effettuerà un provino decisivo per capire se potrà essere disponibile per il big match del “Maradona”. L’obiettivo del franco-camerunense, e del Napoli, è di andare almeno in panchina. Lo conferma Radio Marte.

