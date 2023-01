Rinnovo Spalletti: De Laurentiis vuole incontro imminente

Il quotidiano Il Mattino si concentra sul rinnovo di Luciano Spalletti che sarebbe fortemente voluto da Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino Aurelio De Laurentiis vorrebbe fortemente il rinnovo del tecnico Luciano Spalletti. Per questa ragione il Presidente del Napoli avrebbe già chiesto un incontro imminente.

Dal quotidiano si legge:

“De Laurentiis non ha dubbi che il prossimo anno sarà ancora Spalletti l’allenatore del Napoli, pensa a un incontro imminente per ribadirgli la volontà di far scattare l’opzione per il terzo anno. E già durante le telefonate di auguri di fine anno i due hanno accennato qualcosa sul futuro. Il numero uno del club aspetterà quello che Spalletti ha da dirgli: il rinnovo, visto dal punto di vista del Napoli, è una cosa già fatta. La sensazione resta positiva anche per la scelta di Luciano, nonostante rimanderà la decisione definitiva in Primavera, la sensazione è che l’allenatore ha una voglia matta di portare avanti il progetto Napoli. Non c’è appuntamento per il rinnovo, ma per De Laurentiis le cose siano già fatte.”

