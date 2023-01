Calciomercato – Napoli e Roma interessati a Lukic del Torino

Secondo quanto riportato da Tuttosport sia il Napoli sia la Roma sarebbero interessati al centrocampista del Torino Sasa Lukic.

Il Napoli e la Roma sarebbero interessati al centrocampista Sasa Lukic, che attualmente veste la maglia del Torino. A dare la notizia di mercato ci ha pensato l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport.

“Sasa ha numerosi estimatori, ma in Italia la crisi economica gambizza molte valleità. Si sono registrati sondaggi da parte di Roma, Lazio, Napoli. La squadra apparsa più interessata è comunque stata quella giallorossa, che già in estate aveva provato ad aprire una trattativa. Il Torino chiede poco meno di 15 milioni, la Roma ha preso tempo e offerte italiane sopra i 10 milioni non si registrano. Né il club granata intende abbassare così tanto le richieste. Tuttavia il fatto che le trattative per il rinnovo contrattuale oltre la scadenza del 2024 non riescano più a decollare pone in Torino in una condizione sfavorevole.”

Fonte foto: Instagram @sasalukic

