Napoli, c’è l’offerta all’Angers per Ounahi: pronti 15 milioni

Napoli, prima offerta per Ounahi

Il Napoli ha mosso i primi passi concreti per arrivare al centrocampista marocchino Azzedine Ounahi, formulando una prima offerta all’Angers da 15 milioni. A riportare la notizia è l’esperto di calciomercato Ciro Venerato, che attraverso i microfoni di 1 Station Football ha poi aggiunto:

“Il club azzurro è interessato a questo calciatore, le caratteristiche tecniche ed anagrafiche sono adeguate per questa squadra. Raggiungere l’accordo con l’agente di Ounahi, tuttavia, è una delle cose meno difficili da fare per ingaggiarlo, perché guadagna poco all’Angers. Il Napoli, infatti, ha problemi economici con i calciatori i quali giungono dalla Premier o dalla Bundes. Ma arrivare ad un milione e promettere una discreta commissione all’agente non è complicato per il Napoli. Ma il problema è trovare un accordo con l’Angers, il quale punta un’asta. Il club campano vorrebbe ingaggiarlo a gennaio e prelevarlo poi a giugno.Ad oggi il Napoli avrebbe formulato un’offerta di 15 milioni, altri club, invece, hanno offerto di più, come il Marsiglia, il quale è pronto ad proporre 25. Ci sono state delle telefonate con il Leicester. C’è in lotta anche l’Almeria, ma non può competere con le squadre prima citate. Ma i club inglesi possono affondare il colpo più facilmente per le proprie disponibilità economiche. Il Napoli, dunque, deve sperare, attraverso l’agente del calciatore, che Ounahi preferisca il prestigio del club azzurro, piuttosto che percepire più denaro e giocare in Premier o restare in Ligue 1 con il Marsiglia.”

