Napoli, pronti 4 rinnovi: nessun incontro per Mertens e Callejon

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe chiuso le trattative per il rinnovo con quattro calciatori: Allan, Zielinski, Milik e Maksimovic. La società considera questi quatto giocatori importanti, per formare la base del Napoli che verrà. Per l’ufficialità di questi prolungamenti contrattuali si attenderà la fine della sessione di mercato invernale, ma ormai l’ufficialità è molto vicina.

Discorso diverso invece per Mertens e Callejon. Stando a quanto si legge sull’edizione odierna del quotidiano, non ci sarebbero incontri in programma tra la società e l’entourage dei due calciatori. Mentre Callejon sembra ormai destinato ad arrivare a scadenza di contratto, per il belga si profila uno scenario differente: “Se dovesse arrivare un’offerta in questi ultimi giorni di mercato, Mertens potrebbe essere ceduto già a gennaio. Avrebbe il via libera dalla società”.

