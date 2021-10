UFFICIALE – Multa alla Roma per i cori discriminatori contro il Napoli

Il giorno dopo Roma-Napoli arriva una multa per il club giallorosso a causa degli insulti territoriali rivolti ai partenopei.

Durante Roma-Napoli i tifosi giallorossi hanno intonato cori non solo contro Luciano Spalletti, ex tecnico del club, ma anche contro il Napoli. Questi ultimi sono stati di matrice territoriale: alcuni tifosi giallorossi hanno infatti invocato il Vesuvio, un brutto spettacolo che purtroppo non accade per la prima volta. Nella giornata di oggi arriva l’ufficialità di una multa di 10mila euro indirizzata proprio alla Roma.

Il tutto è stato deciso dal Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e Carlo Moretto. Il motivo è legato proprio a tali cori discriminatori.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.535 nuovi positivi e 30 decessi nelle ultime 24 ore.

Bargiggia: “Osimhen piace al Bayern Monaco, ma al momento non ci sono contatti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: ancora allerta rossa in Sicilia e Calabria