Bargiggia: “Osimhen piace al Bayern Monaco, ma al momento non ci sono contatti”

Osimhen piace al Bayern

In diretta ai microfoni di 1 Football Club è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia, che ha commentato il presunto interesse del Bayern Monaco per Victor Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Non c’è stato ancora alcun contatto tra il Bayern Monaco ed il Napoli per Osimhen, ma il nigeriano è nella lista dei desideri. I bavaresi sbagliano raramente, questo a conferma dell’importanza dell’attaccante napoletano. In quel ruolo ci sono solo Haaland e Mbappè prima del nove azzurro, il quale è in grado di sostenere da solo il peso dell’attacco”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFCIALE – Non solo Spalletti, il Giudice Sportivo punisce anche Edo De Laurentiis

UFFICIALE – Multa e squalifica di un turno per Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Eitan, sentenza giudice Israele stabilisce suo rientro in Italia