Marolda: “L’obiettivo non dichiarato del Napoli è lo scudetto”

Il giornalista Ciccio Marolda dice la sua sull’obiettivo del Napoli

Il giornalista Ciccio Marolda, nel corso di ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato dell’inizio di stagione del Napoli e della gara che gli azzurri giocheranno contro il Como: “Volevo dire una cosa a Conte: nessuno è fesso neanche a Napoli. Se il Napoli prende Conte, con quell’ingaggio, e spende 150 milioni, è normale che questa squadra si è data degli obiettivi. Quello non dichiarato può essere lo Scudetto, quello dichiarato è recuperare i soldi con l’arrivo in Champions.

Conte sta ragionando da uomo del sud, Gasperini ci sarebbe riuscito? Il Napoli sta crescendo, è una squadra che esprime, qualcosa ce l’ha. Una squadra che vince le partite ed è prima in classifica a me piace. Dal punto di vista del gioco, questa non è la stagione della bellezza. Il Napoli bello deve ancora arrivare.

Lukaku? Sarà importante nello spogliatoio. Con giocatori di questo livello si cresce. Nelle partite importanti può essere lui l’uomo che fa la differenza.

Politano? Oggi è intoccabile per il lavoro che fa in fase difensiva.

Rinnovo Kvara? Ci sono degli incontri. Le distanze non mi sembrano incolmabili, quindi sono ottimista. Eppure sembra un po’ di rivivere la faccenda Osimhen.

Il Como ha iniziato traballando, ma Fabregas mi sta convincendo man mano. Adesso stanno vincendo…

Caprile? È bravo, però fin qui non mi è piaciuto”.