Biscardi: “Nel Napoli hanno sbagliato in tanti più che Ancelotti”

BISCARDI ANCELOTTI NAPOLI – Maurizio Biscardi nel ‘Microfono Aperto’, trasmissione in onda su Radio Sportiva, tra i tanti temi trattati ha parlato anche del Napoli e di Ancelotti.

Queste le parole del giornalista:

”Nel Napoli hanno sbagliato in tanti più che Ancelotti. Siamo arrivati ad una situazione insostenibile e le colpe non si possono addebitare solo ad un mostro sacro come lui. Nelle ultime due partite si è praticamente suicidato da solo. Adesso il Napoli deve far finire presto il campionato e dedicarsi agli impegni fuori dal campionato che sono molto importanti, trovando armonia e riconversione con la buona sorte’‘. Conclude Biscardi.