Vigorito:”Siamo già in Serie A. Il contrario sarebbe intollerabile”

Le parole del numero uno del Benevento

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato un interessante intervista al Corriere Dello Sport all’interno della quale esprime la sua opionione sulla possibilità di ripresa del campionato di Serie A. Ecco quanto dichiarato: “Dico solo che se il Benevento non dovesse ripartire dalla A sarebbe un’ingiustizia enorme e intollerabile. Il concetto di merito sportivo l’ho subito per 9 anni in C. Ogni volta che si creavano le condizioni per un ripescaggio, mi dicevano che c’era chi aveva più meriti. Penso al Gallipoli, al Crotone, al Vicenza. Quando avremmo potuto fare un salto di qualità, ci veniva negato. Ora è diverso. Il Benevento è già in A”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid 19, il messaggio di Mattarella:”Stiamo per vincere la lotta contro il virus”

Covid 19, Gran Bretagna in piena crisi. 917 decessi in un giorno

CONTENUTI EXTRA

È nata la figlia di Susy Fuccillo, l’ex ballerina di Amici è diventata mamma di Giordana