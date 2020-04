Coronavirus, gli Stati Uniti superano l’Italia per il numero di decessi

Oltre 500.000 contagiati

Secondo i dati della Johns Hopkins University, ad il numero dei contagiati da covid 19 negli Stati Uniti è di mezzo milione di persone. I decessi in totale salgono oltre i 19.000, dei quali 2.100 nelle ultime 24 ore. Il dato delle morti dovute al covid è tale che gli Stati Uniti superano l’Italia in quanto a decessi. La parte più colpita del Paese è lo Stato di New York che è diventato il centro dell’epidemia Satunitense e ha registrato quasi 800 morti in giorno. Il sindaco della grande mela, Bill De Blasio, ha imposto la chiusura dell’anno accademico e il lockdown potrebbe durare fino a Settembre.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Vigorito:”Siamo già in Serie A. Il contrario sarebbe intollerabile”

Covid 19, il messaggio di Mattarella:”Stiamo per vincere la lotta contro il virus”

CONTENUTI EXTRA

È nata la figlia di Susy Fuccillo, l’ex ballerina di Amici è diventata mamma di Giordana