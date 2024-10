Milan – Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti

Tutte le informazioni su come acquistare i biglietti per la sfida tra Milan e Napoli

Il Milan ha annunciato alcuni dettagli per i biglietti di Milan-Napoli, in programma martedì 29 ottobre alle 20.45. I biglietti sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: dalle ore 17.00 di venerdì 4 ottobre alle 23.59 di domenica 6 ottobre, gli abbonati potranno acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase CRN: fino a 4 biglietti a partire dalle ore 12.00 di lunedì 7 ottobre.

La fase di vendita libera è subordinata alle determinazioni delle Autorità Competenti: non appena disponibili saranno pubblicate le informazioni in merito.

RESIDENTI CAMPANIA

L’acquisto da parte dei residenti nella regione Campania è vietato con le seguenti eccezioni:

Settore ospiti: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente il settore ospiti (Terzo Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata da SSC Napoli.

Altri settori: i residenti nella regione Campania potranno acquistare esclusivamente se in possesso di CRN