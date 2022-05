Il Mattino – Ora Osimhen può partire davvero: 110 milioni per convincere De Laurentiis.

Victor Osimhen non è in vendita, ma una proposta allettante potrebbe convincere De Laurentiis a venderlo:

“Sono le squadre inglesi ad aver messo gli occhi sull’attaccante del Napoli e da Londra è rimbalzata la voce di una proposta da oltre 105 milioni di euro per indurre il Napoli e l’attaccante nigeriano ad accettare la corte dell’Arsenal. Di sicuro, per il 23enne talento africano si stanno muovendo in tanti: Tottenham, Manchester United e anche, attraverso un manager francese, il Borussia Dortmund. Osimhen non è in vendita, ma per una proposta sbalorditiva allora ci si potrebbe sedere al tavolo delle trattative. Ma qual è la cifra che potrebbe far vacillare De Laurentiis? Superiore ai 110 milioni di euro”.

