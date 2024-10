McTominay: “Vogliamo vincere, ma dobbiamo guardare partita dopo partita”

Scott McTominay, dopo la vittoria del Napoli contro il Como

Le parole di Scott McTominay a Sky Sport:

Qual è l’approccio della squadra verso il campionato?

“Ovviamente vogliamo vincere, ma occorre guardare partita dopo partita. Vogliamo giocare a calcio e sperare di vincere il maggior numero di partite possibile, ascoltando il coach. Questo è un aspetto importante per imparare e per me è fondamentale capire un nuovo stile di gioco, che i ragazzi hanno fatto molto bene ad aiutarmi. Gioco per giocare al meglio, occorre guardare avanti al prossimo incontro e per me questo è importante.”

Cosa ti aspetti da te stesso in questa stagione?

“Aspettiamo tanti gol e tanti assist da lui. Sta facendo molto bene e deve continuare così”.TMW

