Dazn – Toni: “Scudetto al Napoli? Dipende da Lukaku, non è ancora al top e sta già facendo bene”

L’attaccante Luca Toni, è intervenuto in diretta, per parlare della corsa scudetto del Napoli: “Molto dipenderà da Lukaku. Non è ancora al top ma sta già facendo bene. Il Napoli di Spalletti aveva Osimhen che quell’anno fece cose straordinarie, ma se Lukaku migliora la prestazione porta il Napoli ad essere forte come quello di Spalletti.

Napoli era la piazza ideale per Conte, era forte già l’anno scorso ma hanno sbagliato gli allenatori. Ora hanno di nuovo fiducia e ne hanno presi diversi forti“.

