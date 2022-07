Calciomercato: occhi puntati su Isco: contatti avviati con Mendes

Si ripresenta il nome di Isco: un vecchio pallino di ADL

“Jorge Mendes avrebbe caldeggiato il centrocampista spagnolo non solo alla Roma, nei dialoghi avuti nelle scorse settimane con Tiago Pinto, ma anche ad Aurelio De Laurentiis, con il quale il potente intermediario portoghese può vantare un rapporto diretto. Svincolatosi al termine dell’ultima stagione di Liga, il fuoriclasse iberico non disdegnerebbe un trasferimento in Serie A; anzi, la preferirebbe alla Premier League, perché convinto di poter far valere le sue grandi qualità tecniche in un contesto come quello italiano, meno “fisico” di quello inglese e più adatto a giocatori di spiccata fantasia”.