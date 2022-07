Futuro Mertens, parla Alvino

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino. Ecco le sue parole:

“300-400, forse addirittura 500 tifosi plaudenti hanno accompagnato il primo allenamento dei ragazzi di Spalletti, i maggiori consensi sono stati accolti dai nuovi acquisti Kvratskhelia e Olivera. Il georgiano ha scelto la maglia numero 77, che nella Smorfia napoletana significa i diavoletti. Speriamo che possa rappresentare un diavolo in campo e con le sue giocate e possa infiammare il Maradona e non solo.

Per quanto riguarda gli arrivi a Dimaro, sicuramente sarà importante quello di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli torna oggi in Italia. A inizio settimana sarà sicuramente in ritiro, sarà difficile trattenerlo a Roma più di 24/48 ore. Altro arrivo importante sarà quello di Kalidou Koulibaly, anche per lui tra lunedì e martedì è prevista la sua presenza. Spero, come tutti i tifosi napoletani, che il faccia a faccia tra il presidente e il difensore sia foriero di importanti novità. Dopo lo sforzo economico del Napoli che garantirebbe a Koulibaly un contratto di 60mln lordi in 5 anni, rifiutata dal suo procuratore, magari il vis a vis con De Laurentiis chissà se non possa produrre un altro effetto.

Mertens e Meret? Credo che Mertens sarà uno degli argomenti di discussione della prima conferenza stampa di Spalletti, così come Koulibaly che sappiamo essere il vero unico grande pallino del tecnico e perché no anche di Meret. Arrivano notizie su un possibile rallentamento del rinnovo del contratto, io non ho questo tipo di notizie ma credo che sia arrivato il momento di fare chiarezza anche sulla posizione del portiere, così come sul futuro di Fabian. Spero che il Napoli stasera possa fare chiarezza, perché la gente ha bisogno di capire quale sia la strategia del club”.