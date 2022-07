Cerchione: “Koulibaly potrebbe accettare il rinnovo, l’addio di Mertens non è scontato”

Luca Cerchione, giornalista e conduttore di 1 Football Club, è intervenuto ai microfoni di ForzAzzurri.net.

Nella giornata di ieri, il nostro redattore Elio Di Napoli ha avuto modo di intervistare il giornalista e conduttore Luca Cerchione. Ai microfoni di Forzazzurri.net quest’ultimo ha parlato di diverse tematiche che riguardano il Napoli. Dal rinnovo di Koulibaly al futuro di Dries Mertens passando per il mercato in entrata e gli obiettivi che la Società si è prefissata per la prossima stagione.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Il futuro di Koulibaly è sempre in bilico, con la Juventus che sembra non volerlo mollare. De Laurentiis, da quanto abbiamo letto in questi giorni, è pronto ad offrire il rinnovo alle stesse cifre del contratto attuale. Che finale può avere questa storia?

“So che Ramadani ha comunicato alla Juventus che in caso di addio al Napoli Kalidou non ha alcuna intenzione di giocare in Italia. Per quanto riguarda invece le voci circa il rifiuto del rinnovo non mi risulta ci sia stata una proposta ufficiale, ciò avverrà durante il ritiro a Dimaro. Se le cifre proposte sono quelle di cui si parla attualmente, Kalidou accetterebbe senz’altro perché sono simili a quelle che percepisce.”

Il discorso è completamente diverso per Mertens: il belga ha lanciato alcuni segnali anche attraverso i social che dimostrano la sua volontà di rimanere in azzurro. Quante possibilità ci sono che rinnovi per almeno un altro anno?

“Al momento da parte del Napoli tutto tace in quanto il suo rinnovo non è una priorità. Tuttavia non è escluso che possa restare perché il Napoli andando avanti con il mercato potrebbe anche decidere di avere un secondo contatto con il belga. Il club però ha già fatto l’offerta ed è al ribasso, adesso sta al belga scegliere se accettarla o meno. Quando De Laurentiis è andato a casa sua in occasione della nascita del figlio, avrebbero anche parlato di un presunto rinnovo. Non c’è stato nulla di concreto ma dobbiamo smentire qualche voce. È stato infatti anche detto che il Presidente era andato lì addirittura per affittare casa sua. Non è giusto che circolino voci del genere nei confronti di una Società che sta cercando di rendere il club più competitivo e fare il meglio per la prossima stagione, che ricordiamo includerà anche la Champions League.”

Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, il Napoli ha già sostituito Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam con Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. Secondo te quali potranno essere le prossime manovre in entrata?

“Su Khvicha Kvaratskhelia c’era stato anche un interesse da parte di Juventus, Inter e Roma; in Italia può fare la differenza grazie alle sue doti fisiche. Ha capacità di scatto, strappo ed è davvero potente fisicamente. Ho avuto poi modo di parlare con il direttore della Dynamo Zagabria ed anche secondo lui potrà fare la differenza se dimostrerà continuità fisica. Per Olivera bisogna andare più con calma perché adesso nel suo ruolo c’è Mario Rui che la scorsa stagione si è conquistato la fiducia di Spalletti. Olivera è un gran giocatore ed ha sicuramente un gran fisico ma ci vuole un po’ prima di togliere il posto al terzino portoghese.”

Ieri Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha rilasciato alcune dichiarazioni, cioè che in caso di promozione in Serie A del Bari il Napoli potrebbe essere il club da sacrificare per il discorso della multiproprietà. Il questi giorni lo sceicco Al Thani è ad Ischia, può esserci un collegamento tra le due cose?

“Credo che i ricorsi di De Laurentiis servano solo a capire fin dove può spingersi. Il suo sogno è quello di restare presidente, anche onorario, fino al 2026, anno del centenario del Napoli. L’intenzione di vendere da parte di De Laurentiis c’è. Da quello che mi risulta ci sono state complicazioni relative alla trattativa tra il comune di Napoli e il gruppo Amazon che voleva acquisire delle proprietà all’interno della città. Le trattative non sono andate a buon fine ed è ritornato Al Thani. Qualcuno si è accorto che quest’ultimo fosse ad Ischia; è stato visto anche a Capri ma è inesatto dire che sia venuto a trattare. Non si tratta di un affare da fare su due piedi ed a tu per tu con De Laurentiis. Possiamo però dire che è venuto qui però con un occhio un po’ più clinico perché è davvero interessato alla SSC Napoli.”

Il Napoli oggi ha ufficialmente cominciato la nuova stagione. Cosa ti aspetti dagli azzurri quest’anno ed a cosa possono ambire?

“Non possiamo giudicare ancora perché non conosciamo ancora la rosa definitiva. Dobbiamo almeno confermare il terzo posto altrimenti sarebbe un passo indietro clamoroso. Oggi è iniziata la stagione con il ritiro a Dimaro e fa male non vedere tra i convocati i nomi di Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Inoltre da tifoso azzurro vedere che l’unico portiere che abbiamo in ritiro è Meret mi preoccupa. Il portiere è stato criticato palesemente da Spalletti sia in conferenza stampa e sia sul campo, dove non ha più giocato dopo l’errore commesso contro l’Empoli. È stato convocato poi Contini, che avrebbe potuto fare il secondo portiere anche lo scorso anno. Ci sono poi Marfella e Idasiak. L’obiettivo del club è costruire dal basso e se non è presente la figura da cui deve partire ciò sono molto preoccupato.”

Maria Marinelli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chirico su Koulibaly: “Sarà difficile prenderlo ma, Allegri lo pretende e la società insisterà fino alla fine”

FOTO – La SSC Napoli accoglie Kvaratskhelia: il messaggio di benvenuto sui social

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici