Corriere dello Sport – Koulibaly rifiuta il rinnovo: tentazione Chelsea e Barça.

Kalidou Koulibaly ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli, ma è atteso tra lunedì e martedì a Dimaro. Lo stesso giorno rientrerà anche De Laurentiis, con il quale parlerà faccia a faccia:

“DeLa ha offerto un rinnovo faraonico da 6 milioni di euro netti per i prossimi cinque anni, garantendogli lo stesso stipendio dell’ultimo contratto in scadenza nel 2023, e Kalidou ha declinato. E non per la corte della Juve: di andare a Torino non ha intenzione e del resto il Napoli non intende neanche trattare. Sullo sfondo, però, ci sono il Chelsea e il Barça, e ciò significa che il rischio di una cessione esiste; resiste. A patto che l’offerta sia quella giusta: altrimenti, andrà in scena l’ultima stagione azzurra a scadenza. Quanti argomenti, che lunga chiacchierata li aspetta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cerchione: “Koulibaly potrebbe accettare il rinnovo, l’addio di Mertens non è scontato”

Ultimatum di Deulofeu al Napoli, non aspetterà ancora a lungo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pressing di Conte su Draghi, risposte a urgenze o non ci sono le condizioni per restare