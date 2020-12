Juventus, niente Milik a Gennaio. Si pensa al ritorno di Llorente

Juventus, Llorente nel mirino

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la Juventus starebbe lavorando per un ritorno di Fernando Llorente in bianconero. Si raffredda la pista Milik, che per motivi legati all’aspetto economico difficilmente si concretizzerà a Gennaio. Al contrario inveece, la pista che porterebbe allo spagnolo sarebbe meno complicata. Pirlo avrebbe già dato l’ok al suo arrivo, resta da capire se Juventus e Napoli riescono a trovare un accordo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, il Napoli su Cutrone. L’ex Milan può sostituire Milik e Llorente

Napoli-Torino, Gattuso cambia ancora. Novità a sinistra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Turchia: giornalista Can Dundar condannato a 27 anni