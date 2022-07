La Gazzetta dello Sport – Koulibaly – Rinnovo a 6mln, Ramadani rifiuta: presto l’incontro con ADL.

Si attende l’arrivo dei big a Dimaro, in particolar modo quello di Kalidou Koulibaly:

“Dovrebbe raggiungere i compagni in Val di Sole nella giornata di giovedì. Per quei giorni avrà raggiunto la squadra anche il presidente Aurelio De Laurentiis, ancora per impegni di lavoro a Los Angeles. L’incontro fra i due potrà essere chiarificatore per il futuro. Le parti convergono sul “no” alle richieste della Juventus. Ma questo significa relativamente, visto che all’orizzonte restano sempre il Chelsea e il Barcellona per il futuro del centrale che ormai da otto anni gioca con la maglia azzurra. Il club ha proposto un rinnovo quinquennale con cifre vicine a quelle attuali (6 milioni euro netti a stagione) ma finora l’agente Ramadani ha detto no”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cerchione: “Koulibaly potrebbe accettare il rinnovo, l’addio di Mertens non è scontato”

Ultimatum di Deulofeu al Napoli, non aspetterà ancora a lungo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pressing di Conte su Draghi, risposte a urgenze o non ci sono le condizioni per restare