Corriere dello Sport – Mariani bocciato: “Rigore assegnato per contatto leggero. Mano di Olivera non punibile”

La moviola del quotidiano, ha commentato la gestione arbitrale di Mariani, durante Inter-Napoli. Il direttore di gara torna a casa con un 5.5, dopo l’assegnazione del rigore ai danni di Dumfries, considerato “leggero” e il contatto con il tocco di mano di Olivera in area:

“Mariani assegna il rigore per un contatto leggero: Anguissa tocca l’esterno del polpaccio sinistro di Dumfries che va giù, non c’è forza, non c’è vigoria. Epperò, visto che gli tocca la gamba, il VAR non può intervenire. Un svista grave per un arbitro come lui. Contrasto in area fra Lautaro e Olivera, il pallone rimpalla fra i due e schizza sulla mano destra dell’azzurro: non punibile. Lo stesso Martinez vede tutto e non protesta (non che sia indicativo, ma aiuta a contribuire)”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

