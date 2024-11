Inter-Napoli, Rrahmani: “Atteggiamento giusto, continuiamo così”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato brevemente ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Inter.

Ecco le sue parole:

“Stiamo lavorando da tempo, il lavoro dà frutti, il pareggio è meglio della sconfitta. Continuiamo così, ci sono tante partite davanti a noi. L’atteggiamento deve essere quello giusto per affrontare queste partite che sono dure, per noi è stato molto difficile, abbiamo giocato contro quattro attaccanti che sono molto forti, è stata una sfida per noi.”

