Conte furioso dopo Inter-Napoli: le sue dichiarazioni

Nessun vincitore tra Inter e Napoli: allo Stadio Giuseppe Meazza il big match valido per la dodicesima giornata di campionato si è concluso con un pareggio.

Dopo il fischio finale Antonio Conte ha commentato così la gara:

“In che senso il Var non può intervenire se c’è un errore? La decisione dell’arbitro può cambiare una partita di questo genere. Il Var o c’è o non c’è per correggere gli errori. Quando vogliono interviene il Var? Che significa? E’ una cosa che fa incazzare tutti gli allenatori. A livello di logica, se c’è il Var va utilizzato per correggere gli errori o dare situazioni non viste dall’arbitro. Ci stiamo nuovamente trovando in una situazione in cui ci sono retropensieri da parte di tutti. Se c’è un errore fate intervenire il Var punto e basta, sia a favore nostro sia contro di noi. Il var che è un oggetto che dovrebbe essere utilizzato e io mi sento più sicuro, ora mi sento meno sicuro. Il Var deve intervenire se c’è errore e correggere punto e basta, altrimenti si creano dei retropensieri. Non c’entra la chiamata dell’allenatore, c’è il Var, perché devo chiamarlo io che sono l’allenatore? Se c’è un errore il Var sta lì e corregge. Se ha sbagliato, fai fare una figura di cacca in meno all’arbitro.”

Sulla prestazione della squadra:

“È stato importante affrontarli con forza, personalità, affrontando duelli a tutto campo. Sono soddisfatto, stiamo lavorando tanto e migliorando, altrimenti non vieni due volte a San Siro e non perdi. Vuol dire che ci sono dei valori e i ragazzi stanno dimostrando di stare sul pezzo. Dal punto di vista della qualità potevamo fare molto di più, stiamo accumulando e ci sarà un miglioramento ancora maggiore. Un abbraccio a tutti e scusate, ma il Var mi ha fatto tanto arrabbiare!.”