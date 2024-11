Gasperini su Inter-Napoli: “Sarà una bella sfida”

Gian Piero Gasperini si è brevemente soffermato sulla sfida tra Inter e Napoli nel post partita di Atalanta-Udinese.

Dopo la sfida tra Atalanta ed Udinese, conclusasi con il punteggio di 2-1, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN soffermandosi anche su Inter-Napoli.

Ecco quanto dichiarato:

“Credo sempre che i tifosi debbano sognare, non bisogna mai togliere i tifosi alla gente. Poi però c’è la realtà del campionato, e parlare di scudetto è inutile. Pensiamo a giocare ogni partita in Champions ed in campionato. Se a 7 giornate dalla fine ci fosse questa classifica, ne potremmo parlare. Oggi nel primo tempo eravamo in difficoltà, ma abbiamo ritrovato la concentrazione e questo è un grande segnale. Dopo l’uscita di Djimsiti ho preferito far entrare Ederson, abbiamo sofferto lo stesso. I cardini della squadra sono stati in difficoltà, poi nel secondo tempo è cambiato. Abbiamo avuto più un’azione più continua e sono arrivati i gol. Djimsiti va a fare una radiografia, speriamo che sia solo una distorsione. Per noi la sosta arriva al momento giusto, abbiamo un po’ di acciacchi e si spera che queste settimane servano per recuperare un po’ di giocatori. Credo che guarderò Inter-Napoli a casa. La guarderò per vedere una bella partita, la classifica rimane quella e per noi non è un’ossessione. Abbiamo vinto e siamo felici del nostro risultato. Si tratta delle prime due squadre del campionato ed è una partita da gustare.”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB