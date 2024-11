Retroscena Buongiorno: rifiutò l’Inter a luglio

Secondo Il Corriere dello Sport il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno avrebbe rifiutato l’Inter lo scorso luglio.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è soffermato in breve sul difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, in particolare su un’offerta da parte dell’Inter che quest’ultimo avrebbe rifiutato.

Secondo quanto si legge nel corso dello scorso luglio il club nerazzurro avrebbe fatto un tentativo per il giocatore, che però avrebbe scelto di iniziare la sua avventura in maglia azzurra.

Ecco le parole sul noto quotidiano:

“A luglio, all’ultimo centimetro dell’ultima curva della strada verso la firma, l’Inter ha provato a soffiare Alessandro Buongiorno al Napoli. Invano: tutto fatto, tutto deciso, non si torna indietro. ‘Grazie per la stima, ma vado a Napoli’, le parole di Buongiorno. Il difensore, del resto, è un tipo estremamente educato e cortese nonché di principi. Poco dopo, fu sempre lui a raccontare di non aver mai preso in considerazione la corte della Juventus, considerando la sua estrazione granata”.

