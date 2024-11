UFFICIALE – Juric esonerato: il comunicato della Roma

AS Roma ha comunicato l’esonero del tecnico Ivan Juric. La nota ufficiale è arrivata nella giornata di oggi, dopo la sfida tra il club giallorosso ed il Bologna che si è conclusa con una vittoria dei rossoblù per 2-3. Come si legge dal sito ufficiale di AS Roma tra pochi giorni sarà scelto e comunicato il nuovo allenatore.

Di seguito le parole del club giallorosso: