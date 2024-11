Sky Sport – Marchegiani: “Gara non facile per il Napoli, l’Inter ha avuto più occasioni. Simeone con quel tiro poteva chiuderla”

Durante la trasmissione in diretta, Sky Calcio Club, l’ex portiere Luca Marchegiani, è intervenuto per commentare il pareggio fra Inter e Napoli: “La scelta tattica di come l’affrontata Conte, soprattutto nei primi minuti, ha dimostrato che non era facile per il Napoli questa gara dopo il ko con l’Atalanta. Ha dato dei riferimenti fissi, Politano a uomo su Bastoni, per favorire questi duelli e la reazione dei suoi giocatori.

La partita è stata equilibrata per lunghi tratti, ma non è stata di grande livello tecnico, ci sono tanti errori. L’Inter ha avuto più occasioni, il Napoli ha avuto quella grande occasione all’ultimo minuto con Simeone, con quel tiro poteva vincere la partita”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Inter-Napoli, Di Lorenzo: “Primo posto inaspettato, siamo contenti”

Inter-Napoli, Rrahmani: “Atteggiamento giusto, continuiamo così”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”