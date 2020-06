Napoli, infortunio Manolas: ecco quando tornerà in campo

Recupero lampo per KostasManolas. Questa la notizia diffusa dall’edizione odierna di Repubblica, che spiega come il greco stia facendo passi da gigante dopo l’infortunio muscolare che sembrava doverlo tenere fuori almeno fino a luglio.

Secondo il quotidiano, invece, il difensore non sarà rischiato in Coppa Italia con l’Inter ma sarà pronto per la prima sfida di campionato prevista il 23 giugno contro l’Hellas Verona.

