Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole Gattuso per altri 3 anni

Possibile incontro nel fine settimana tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso per discutere del contratto del tecnico. Questa la notizia diffusa da Tuttosport, che scrive come non sia improbabile che in questi giorni il tecnico possa incontrare il presidente De Laurentiis, con la giornata di domenica che potrebbe essere quella buona per vedersi ed intavolare la questione.

“I due si erano dati appuntamento proprio nel fine settimana per discutere di un rinnovo contrattuale che sembra essere ormai solo una formalità. Il presidente del Napoli è contento di aver incontrato l’uomo Rino e l’allenatore Gattuso e le strade sembrano destinate a proseguire insieme, almeno per i prossimi 3 anni”, spiega il quotidiano.

