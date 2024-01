Sky Sport – Zerbin vuole rispettare l’accordo col Frosinone: decisione finale è di ADL

L’edizione odierna del portale online, ha posto l’attenzione sulla trattativa che vedrebbe Alessio Zerbin accostato al Frosinone. Tuttavia, sorgono i dubbi dopo l’ottima prestazione del giocatore in semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina. Gli agenti del giocatore fanno sapere che vogliono rispettare il patto con il Frosinone, poiché l’obiettivo principale è quello di far fare esperienza al loro assistito quanto più possibile. Il giocatore reclama spazio, ma la decisone finale, come sempre, spetta al Napoli. C’è da capire se De Laurentiis abbia cambiato idea dopo la doppietta contro la Fiorentina, e infrangere l’accordo verbale raggiunto tra le due società.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zerbin dopo Napoli-Fiorentina: “Soddisfazione inaspettata e bellissima”

Le dichiarazioni di Mazzarri dopo Napoli-Fiorentina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, Ranocchia sblocca Djalò