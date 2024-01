Daily Mail – Drogba con Osimhen, i tifosi del Chelsea sognano il trasferimento

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi. Prima della gara tra Nigeria e Costa d’Avorio, Osimhen ha incontrato Drogba, scambiandosi delle battute. I social sono impazziti davanti a quella immagine, perché i tifosi del Chelsea si sono scatenati, convinti che l’ex bomber dei Blues stesse provando a convincere Victor a trasferirsi.

Il quotidiano ne ha parlato, mostrando svariati post apparsi su Twitter in merito alla vicenda. L’azzurro non ha mai nascosto il suo desiderio di approdare, magari un giorno, in Premier League, ma a oggi c’è da valutare il fresco rinnovo con il Napoli.

