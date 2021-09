Colpo di stato Guinea, rinviata sfida Guinea-Marocco: paura per i nazionali, ci sono anche Diawara, Hakimi e Amrabat

Colpo di stato in Guinea, rinviata la sfida Guinea-Marocco: paura per i nazionali

Colpo di stato in Guinea, rinviata la sfida tra Guinea e Marocco, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 ed originariamente in programma domani (lunedì 6 settembre) alle ore 18. Attualmente a Conacry, è in corso un tentativo di colpo di stato, con un gruppo armato che ha preso d’assalto il palazzo presidenziale nel quale risiede il premier del Paese africano, Alpha Condé, giunto al terzo mandato. Secondo quanto riferito da un funzionario della federcalcio marocchina, Mohamed Makrouf, all’agenzia AFP i componenti della nazionale “sono al sicuro e attualmente si trovano in un hotel lontano dal centro degli scontri”. La federazione “sta lavorando per evacuare la squadra oggi. C’è già un aereo in aeroporto”, ha aggiunto.

Guinea-Marocco rinviata: il comunicato della Fifa

“L’attuale situazione politica e di sicurezza in Guinea è piuttosto instabile ed è attentamente monitorata dalla FIFA e dalla CAF. Per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara, FIFA e CAF hanno deciso di posticipare la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2022 Guinea-Marocco, che doveva essere ospitata a Conakry, in Guinea, lunedì 6 settembre. Le informazioni sulla riprogrammazione saranno rese disponibili in un secondo momento”, è quanto si legge sul sito ufficiale della Fifa.

Guinea-Marocco, paura per gli “italiani”

Bloccata in Guinea, si diceva, c’è la nazionale del Marocco, reduce dalla vittoria contro il Sudan. A disposizione del ct Halilodzic sono numerosi i calciatori che militano in Europa, dal terzetto del Siviglia Bounou, En-Nesyri e Munir all’ex Inter Hakimi, ora in forza al Psg, passando per Taarabt (in A con Milan e Genoa), Masina (cresciuto a Bologna e 2 presenze con l’Under 21 azzurra) e gli “italiani” Amrabat e Maleh (alla prima convocazione), entrambi della Fiorentina. Tra le fila dei padroni dei casa, invece, il romanista Diawara e Naby Keita del Liverpool. In attesa della decisione della Fifa, la delegazione marocchina ha organizzato un volo privato affinché l’intero gruppo possa far ritorno a Rabat. È quanto riportato dal Corriere dello Sport.

