Sconcerti: “Juventus-Napoli si deve rigiocare. Le ASL fermano i nazionali, quindi…”

Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto a TMW Radio per discutere del problema covid-19/ASL sulla Serie A

“La vera notizia sono le ASL che hanno fermato i giocatori. Se i giocatori della Nazionale vengono fermati dalle ASL, la prima condizione è che Juve-Napoli vada giocata, perché vuol dire che le aziende sanitarie locali possono più del protocollo. E poi che il campionato non può più andare avanti, perché le squadre con positivi non possono più viaggiare e isolarsi. Bisogna tornare a stabilire se le ASL possono superare il protocollo. Se non interviene il Governo, non si gioca più”.

