Eurosport, Juventus: “Squadra di Pirlo un cantiere aperto, devono ringraziare il 3-0 a tavolino”

Il giornalista dice la sua sul cammino della Juve in questa stagione

Roberto Beccantini, giornalista, ha commentato su Eurosport il rendimento stagionale della Juve, evidenziando come la sconfitta a tavolino inflitta al Napoli sia stata decisiva per un Juve incerta come quella vista finora.

Ecco l’estratto dell’editoriale:

“Senza il tavolino e il 3-0 al Napoli di cui si è discusso oggi in appello, il passo della Juventus di Andrea Pirlo, un cantiere ambulante, è da lumaca. Unico sollievo, la classifica: corta, trafficata. Due vittorie e quattro pari. Dopo la Roma, l’allenatore si disse contento del risultato e non della prestazione. Dopo la Lazio, della prestazione e non del risultato, che il “protocollo Caicedo” ha fissato al 95’. Per un motivo o per l’altro, quando si alza l’asticella la Juventus cala o non riesce, comunque, a valicarla. Roma (2-2), Barcellona (0-2), Lazio (1-1)”

