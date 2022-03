Pioli in conferenza: “Ibra ci sarà, dubbi di formazione risolti.Prima o poi vincerò Spalletti”

Conferenza stampa di Pioli per Napoli Milan

Pioli in conferenza ha presentato la sfida di domani contro il Napoli dalla sala stampa di Milanello. Di seguito le dichiarazioni del tecnico rossonero:

Pioli, in conferenza:

Atmosfera al “Maradona – C’è tutto dentro la partita, anche l’ambiente. Sarà bellissimo lo spettacolo e l’ambiente: sarà stimolante per il Napoli e anche per noi, sarà una partita da giocare per noi.

Come sta Ibra? Ibra sta meglio, si è allenato in gruppo sia ieri che oggi. Probabilmente viene con noi domani.

Se mi aspettavo qualcosa in più da questa Stagione? Siamo lì a lottare, siamo soddisfatti ma sappiamo che siamo ad un crocevia.

Il Napoli è una grande squadra, allenata molto bene da Spalletti, ma non esistono squadre che non hanno punti deboli. E’ chiaro che noi abbiamo studiato il nostro piano. Se entri in campo con la mentalità di accontentarti, ti avvicini ad un risultato negativo. Noi lavoriamo per ottenere risultati positivi.

Spalletti? Eh, prima o poi dovrà arrivare la vittoria con lui, meglio prima che dopo. Il Napoli ha un’ottima difesa. Domani che difenderà meglio avrà maggiori possibilità di successo.

Dubbi di formazione? Risolti. Ho già deciso il trequartista.

Leao-Osimhen? Due giocatori importanti e determinati per le due squadre ma con caratteristiche diverse.

Sui punti persi a Salerno? Da qui al 22 maggio sarà una continua altalena, nessuna delle squadra avrà grandissima continuità.

Rebic e le sue condizioni – Sta bene fisicamente, sta tornando nella condizione migliore, Deve sfrutare ogni situazione: sapete come la penso. pe noi è un giocatore fondamentale. Tante partite si decidono nei minuti finali, quindi bisogna avere dei ricambi all’altezza.

Tomori-Osimhen il duello – Nel calcio moderno aumentano questi duelli, chi ne vince di più ha la meglio. Sulle qualità di Tomori io non ho dubbi: intelligente e di personalità. Avrà difronte un avversario forte.

Il Milan crossa poco – Sul dato influisce la nostra costruzione, la nostra volontà di riempire le posizioni tra le linee. Non siamo votati ad andare sul fondo per crossare, ma quando ci arrivi bisogna avere più qualità nei cross.

Che partita farà il Napoli – Bisogna chiedere a Spalletti. Noi dobbiamo essere capaci di sapere leggere tutte le situazioni, sapendo uscire dalla pressione quando questa sarà forte oppure capire quando ci aspetteranno per palleggiare bene e giocare nella loro metà campo.

Le piacerebbe allenare Fabian – Mi piacciono tantissimo i miei giocatori.

Il Napoli attacca bene sulla fasce laterali – Non solo sulle fasce, ma anche centralmente con Osimhen. Dovremo capire quando essere aggressivi o quando non esserlo

Il Napoli potrebbe giocare con la difesa alta – Io quasi quasi spero che il Napoli giochi con la difesa alta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dalla Spagna: il Barcellona segue Fabian Ruiz e Koulibaly.

Milan: Ibrahimovic verso il recupero a sorpresa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dagli appalti alla concorrenza e il Csm, le prossime ‘spine’ di Dragh