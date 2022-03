L’AVVERSARIO – Napoli contro Milan: la sfida Scudetto al Maradona

Napoli-Milan, clima infuocato per lo scontro al vertice

La nona giornata del girone di ritorno vedrà il Napoli affrontare il Milan al Maradona alle ore 20:45 di domenica 6 marzo 2022. Le due squadre sono in testa alla classifica con lo stesso punteggio. Il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti, avendo vinto all’andata per 1-0 in casa della compagine rossonera. In virtù di un probabile testa a testa fino alla fine del campionato è importante per il club azzurro aggiudicarsi con una vittoria il match di domenica sera. Il Milan dal canto suo vuole invertire la tendenza delle ultime partite di campionato dove ne esce con due pareggi nelle ultime due gare e vuole mettersi quantomeno in parità negli scontri diretti con la società azzurra. Vincere la sfida di domenica sera è fondamentale perché permetterebbe a una delle due squadre di allungare in classifica e tenere a distanza l’Inter, anche se i neroazzurri devono ancora recuperare il match rinviato per Covid contro il Bologna. Il Napoli arriva alla sfida nelle migliori condizioni e con il morale alle stelle in virtù del match vinto domenica sera al fotofinish contro la Lazio.

Il Napoli in campo

Mister Spalletti ritrova Anguissa e Lozano che ritornano in gruppo. Assenti soltanto Tuanzebe e Malcuit. Lobotka pronto a guidare la mediana insieme a Fabian Ruiz. Ecco la probabile formazione:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Anguissa, Elmas, Lozano, Ounas, Mertens, Petagna. Indisponibili: Malcuit, Tuanzebe. Squalificati: nessuno. Diffidati: Anguissa, Demme.

Il Milan in campo

Pioli recupera Tonali e Calabria che dovrebbero essere della partita dal primo minuto di gioco, ancora out Romagnoli per un problema agli adduttori. Ecco la probabile formazione:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Ballo-Touré, Krunic, Bakayoko, Kessie, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic. Indisponibili: Ibrahimovic, Kjaer, Romagnoli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Brahim Diaz, Romagnoli, Theo Hernandez.

I precedenti

Sono ben 74 i precedenti dalle due squadre in casa degli azzurri. Il bilancio è a favore del Napoli in casa, con ben 28 successi e solo 22 le sconfitte.

L’arbitro di Napoli-Milan

A dirigere la gara sarà l’arbitro Daniele Orsato

