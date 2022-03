NUMERI PRIMI – Napoli-Milan: statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli-Milan – precedenti, curiosità e statistiche sul 28′ turno di Serie A

Statistiche Napoli-Milan – il big match del 28′ turno di Serie A si giocherà domenica 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona, ore 20.45. Spalletti e Pioli giocheranno per riconquistare la vetta del campionato, che per ora è dell’Inter dopo la roboante vittoria per 5-0 sulla Salernitana. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Napoli e Milan

Tra Serie A (151) e Coppa Italia (17) sono ben 168 gli incontri tra le due squadre. In campionato partenopei si sono imposti 48 volte sui rossoneri, che però hanno vinto più volte (57) con 48 pareggi. L’ultima gara tra Napoli e Milan al Maradona si è giocata il 22 novembre del 2020 e terminò con la vittoria degli uomini di Pioli per 3-1.

Statistiche

Il Milan ha vinto solo uno degli ultimi 14 confronti di Serie A con il Napoli (3-1 fuori casa il 22 novembre 2020) e in questo parziale ha subito otto sconfitte, 5 i pareggi. Stefano Pioli non ha mai vinto contro Luciano Spalletti: in 11 incontri disputati sono le 8 sconfitte, con 3 pareggi. Luciano Spalletti ha affrontato il Milan per 35 volte in carriera: è la squadra contro ha disputato più partite, a pari merito con l’Inter. Il Milan è anche la sua seconda “vittima” preferita, con 17 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte.

Curiosità e cenni storici

Il Milan ha vinto nell’ultima trasferta a Napoli di campionato (3-1 il 22 novembre 2020) e non ottiene due successi di fila in casa degli azzurri in Serie A dal 1981, in quel caso la seconda partita terminò 1-0 per i rossoneri grazie all’autorete di Ferrario. In tutte le ultime cinque sfide tra Napoli e Milan in casa dei partenopei in Serie A sono sempre stati segnati almeno tre gol a match, 22 in totale con una media di 4.4 a partita. Era dagli anni del Napoli di Maradona ed il Milan degli olandesi che le due squadre non si trovavano a battagliare per la conquista del titolo.

Arbitro

La sfida del Maradona sarà diretta da Orsato, accompagnato dagli assistenti Preti e Giallatini, mentre Valeri è stato scelto come VAR. L’ultimo precedente di Orsato con gli azzurri è Napoli-Lazio 4-0 del 28 novembre 2021. L’arbitro di Schio ha diretto il Napoli in 36 gare, con un parziale di 11 vittorie, 13 sconfitte e 12 pareggi.

