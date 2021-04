Napoli: apertura di Gattuso alla permanenza in azzurro, può arrivare il rinnovo?

Sotto la guida di Rino Gattuso il Napoli sta volando, portandosi a 26 punti guadagnati nelle ultime 11 partite

L’edizione odierna de Il Mattino scrive di quella che sarebbe una clamorosa svolta per quanto riguarda la panchina del Napoli. dopo la vittoria ottenuta contro il Torino, che ha portato il Napoli tra le prime 4 del campionato, Rino Gattuso starebbe rivalutando l’idea di restare alla guida del Napoli. Stando a quanto si legge, le ragioni di questo presunto ripensamento sarebbero: l’affetto dei suoi giocatori, la fiducia del direttore sportivo e il favore dei tifosi partenopei. Il quotidiano aggiunge che, in caso Aurelio De Laurentiis dovesse proporgli il rinnovo di contratto, Gattuso prenderebbe in considerazione l’idea. Non si tratta di una vera e propria retromarcia, ma piuttosto un’apertura, tutto dipende però dalla qualificazione in Champions League.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli vince a Torino ed aggancia il terzo posto per differenza reti

Dotto: “Ormai Spalletti è del Napoli, girano falsità sul suo conto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India: il governo suggerisce l’uso delle mascherine anche in casa