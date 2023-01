Il Napoli vuole chiudere per Ounahi, pronta l’offerta

Napoli, pronta l’offerta per chiudere con Ounahi

Il Napoli è pronto a formulare all’Angers per chiudere l’acquisto di Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino rivelazione dell’ultimo Mondiale. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club azzurro sarebbe ormai prossimo all’affondo decisivo. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Il Napoli è disposto a chiudere subito per averlo a giugno lasciandolo sei mesi in prestito al suo attuale club, ma tutto ha un prezzo e quello fissato dal Napoli è 15 milioni più bonus, per un totale (massimo) di 20. L’Angers ne ha chiesti 25 sperando di scatenare un’asta (il giocatore piace anche a Leicester e Marsiglia). Il Napoli (con la sua offerta) è pronto”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Azzedine Ounahi

