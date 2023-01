Sampdoria-Napoli, Spalletti ne cambia 4. Centrocampo rivoluzionato

Sampdoria-Napoli, Spalletti cambia

Il Napoli affronterà nel pomeriggio, ore 18:00, la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova, con gli azzurri che sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta subita nell’ultima gara contro l’Inter. Spelletti farà dei cambi rispetto alla formazione scesa in campo a Milano, sia a centrocampo che in difesa. In porta ci sarà Meret, con Juan Jesus e Mario Rui che andranno a sostituire Rrahmani e Oliveira. Completeranno il reparto Di Lorenzo e Kim. A centrocampo confermato Lobotka, mentre ai suoi lati ci saranno Elmas e Ndombele. In attacco Osimhen sarà il riferimento centrale, con Politano e Kvaratskhelia sugli esterni.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli vuole chiudere per Ounahi, pronta l’offerta

Milan-Roma – Come seguire la partita in streaming e tv

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Eurofighter caduto: familiari della vittima, la causa fu un’avaria