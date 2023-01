La Gazzetta dello Sport – Avviso ai naviganti: Napoli campione d’inverno con due giornate d’anticipo.

L’edizione odierna del quotidiano, si sofferma sulla vittoria del Napoli, reduce di una brutta sconfitta con la ripresa del campionato. Tuttavia, contro la Sampdoria, gli uomini di Spalletti hanno ripreso il ritmo vincendo 2-0:

“Avviso ai naviganti: Chi si aspettava un Napoli balbettante e in difficoltà è fuori strada. La Banda Spalletti non è ancora quella splendida orchestra di gioco che ha ammaliato nella prima parte in Italia e in Europa, ma è incamminata verso quel progetto di gioco. Intanto è aritmeticamente campione d’inverno con sette punti di vantaggio sulla Juve ora seconda con il Milan. E poi se avesse ripreso da dove si era interrotta a novembre sarebbe stato qualcosa da marziani e avrebbe ucciso un campionato che ancora ha tanta bellezza da rivelare”.

